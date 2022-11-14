Зеленский подтвердил, что выступит на саммите G20 в Индонезии

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidency / Anadolu Agency / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский на сообщил, что 15 ноября выступит на саммите G20, где "содержательно представит позицию Украины".

Зеленский записал видеообращение, в котором подтвердил, что примет участие в саммите "Большой двадцатки".

"Очень активно готовимся к важной неделе для Украины, дипломатической неделе. Состоится саммит G20 в Индонезии и наша позиция будет представлена. Очень содержательно. Мы дадим ответы на многие вопросы, которые нам сейчас задают. Публичные ответы. Чтобы они были услышаны всеми нашими людьми, всеми нашими партнерами, всеми, кто нас поддерживает", – заявил украинский президент.

Он добавил, что его выступление состоится уже во вторник, 15 ноября.

Отметим, что G20 (Группа 20) или, как ее называют, "Большая двадцатка" – это неформальный клуб, объединяющий крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны мира.

Членами G20 являются: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты и Европейский Союз. Такая информация приводится на официальном сайте группы.

15-16 ноября на Бали пройдет семнадцатый саммит G20. Отмечается, что ежегодный саммит является кульминацией процесса G20 и интенсивной работы, проводимой в рамках министерских встреч, рабочих групп и групп взаимодействия в течение года.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что присутствие Владимира Путина на саммитах G20 и АТЭС не планируется даже в режиме онлайн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997019-zelenskiy-podtverdil-chto-vystupit-na-sammite-g20-v-indonezii/