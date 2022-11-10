Bloomberg: Путин не приедет в Индонезию на саммит G20

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не примет участие в саммите стран "Большой двадцатки" на следующей неделе, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на посольство РФ в Индонезии.

По данным издания, российскую делегацию на саммите стран "Большой двадцатки" возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Да, могу подтвердить, что главой российской делегации на предстоящем саммите G20 будет министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров", — цитирует издание источник в посольстве.

Как отмечает издание, слухи о том, что Путин пропустит саммит G20, появлялись и ранее. СМИ, ссылаясь на собственные источники, писали, что Кремль стремится "защитить президента от потенциальной напряженности на высоком уровне" из-за вторжения в Украину.

Представитель индонезийского координирующего министерства по инвестициям и морским делам Джоди Махарди заявил, что Путин не будет присутствовать на саммите лично, но примет участие в одной из встреч в режиме онлайн.

Между тем ни Кремль, ни МИД РФ не давали никаких официальных комментариев об участии Путина в предстоящем саммите.

При этом ранее сообщалось, что в саммите примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Хотя Украина не входит в состав "Большой двадцатки", но президент Индонезии Видодо во время визита в Киев в июне пригласил Зеленского на мероприятие.

В начале ноября Зеленский заявил, что откажется от участия в саммите G20, если на нем будет присутствовать российский президент Владимир Путин, пишет УНИАН.

"Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер России будет участвовать, то Украина не будет участвовать", — сказал Зеленский.

Тогда же он подчеркнул, что еще раз получил приглашение на саммит.

А 8 ноября пресс-секретарь Зеленского подтвердил, что президент Украины примет участие в предстоящем саммите.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996529-bloomberg-putin-ne-priedet-v-indoneziyu-na-sammit-g20/