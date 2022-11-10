Байден назвал "требующими внимания" контакты Илона Маска с другими странами

Илон Маск. Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg / Getty Images

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом Доме призвал проверить контакты американского бизнесмена, нового владельца компании Twitter Илона Маска с другими странами. Слова Байдена опубликовало издание New York Post.

По мнению главы США, сотрудничество основателя Tesla и SpaceX с "иностранными партнерами" заслуживает внимания властей.

Как пишет издание, представители СМИ задали Байдену сразу два вопроса об Илоне Маске: считает ли президент предпринимателя угрозой нацбезопасности США и должен ли Вашингтон расследовать покупку Маска Twitter совместно с иностранными правительствами, в том числе властями Саудовской Аравии.

"Я думаю, что сотрудничество и/или технические отношения Илона Маска с другими странами заслуживают внимания. Независимо от того, делает ли он что-то неподобающее — я не утверждаю, — я предполагаю, что на это стоит обратить внимание. Это все, что я скажу", — заявил Байден.

На уточняющий вопрос журналиста, как можно это сделать, Байден ответил коротко: "Есть много способов".

Напомним, в конце октября Илон Маск купил социальную сеть Twitter. После завершения сделки по приобретению соцсети Маск уволил как минимум четверых топ-менеджеров компании и распустил совет директоров. После этого верховный комиссар ООН по правам человека написал Маску открытое письмо.

Отметим также, что в начале октября Илон Маск поделился своим виденьем того, как может закончиться конфликт в Украине. Он заявил, что Крым может официально войти в состав России, а в самопровозглашенных ДНР и ЛНР должны пройти повторные референдумы, под наблюдением ООН.

После этого в СМИ появилась информация, что Маск якобы разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным перед написанием этого твита. Сам бизнесмен опроверг эту информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996496-bayden-nazval-trebuyuschimi-vnimaniya-kontakty-ilona-maska-s-drugimi-stranami/