В ООН обратились к Маску после покупки Twitter

Здание ООН. Фото: Getty Images/ Johannes Simon / Staff

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк написал открытое письмо новому главе Twitter Илону Маску. Он призвал Маска отстаивать права на неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений в максимально возможной степени.

Письмо опубликовали на официальном сайте верховного комиссара ООН по правам человека. Тюрк написал его после произошедших в Twitter сокращений.

"Twitter - часть глобальной революции, которая изменила то, как мы общаемся. Но я пишу с тревогой и опасениями по поводу нашей цифровой общественной площадки и роли Twitter в ней. Как и все компании, Twitter должен осознать вред, связанный с его платформой, и предпринять шаги по его устранению. Уважение к нашим общим правам человека должно определять границы использования и развития платформы. Иначе говоря, я призываю вас обеспечить то, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством", - обратился он к Маску.

Тюрк изложил шесть основополагающих принципов, которые должны быть в центре внимания при управлении Twitter:

Защита свободы слова;

Свобода слова - не свобода действий;

В Twitter нет места дискриминации, ненависти и насилию;

Прозрачность - ключевой фактор;

Защита конфиденциальности;

Обязанности по обеспечению соблюдения прав человека должны распространяться на весь мир.

Напомним, что после покупки Twitter Илон Маск распустил совет директоров компании. Также бизнесмен предложил платить по 8 долларов в месяц за "синюю галочку" в Twitter.

Кроме того, появилась информация, что Маск задумался над введением платных личных сообщений в Twitter.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1995915-v-oon-obratilis-k-masku-posle-pokupki-twitter/