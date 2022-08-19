Президент Индонезии подтвердил намерение Путина приехать на саммит G20

Президент Индонезии Джоко Видодо. Фото: Rick Rycroft - Pool/Getty Images

В интервью Bloomberg президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин подтвердили, что собираются приехать на саммит G20.

"Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что приедет", - сказал Видодо.

При этом источник, близкий к Кремлю, также подтвердил, что президент России собирается лично присутствовать на саммите "Большой двадцатки".

Ранее Зеленский принял приглашение индонезийского президента посетить саммит, но назвал условия для своего визита. А американское правительство призывало Индонезию не приглашать российского президента на мероприятие.

Президенты Индонезии и России обсудили подготовку к саммиту в телефонном разговоре, который состоялся 18 августа.

Тем временем впервые после скандала с визитом на Тайвань спикера Палаты представителей Пелоси на G20 встретятся Си и Байден.

Саммит "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября на Бали. В состав G20 входят Великобритания, США, Германия, Канада, Франция, Япония, Италия, Россия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Турция, Мексика, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия, а также ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983877-prezident-indonezii-podtverdil-namerenie-putina-priehat-na-sammit-g20/