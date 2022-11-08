Северная Корея отвергла обвинения США в тайной продаже оружия России

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США предположили, что КНДР может тайно поставлять артиллерийские снаряды России. Представители Министерства обороны Северной Кореи заявили, что подобные предположения не соответствуют действительности, передает Korean Central News Agency.

"Мы еще раз заявляем, что никогда не имели "оружейных сделок" с Россией и не планируем делать это в будущем", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Северная Корея считает подобные заявления попыткой США "опорочить имидж КНДР на международной арене".

Напомним, на прошлой неделе официальные лица США, ссылаясь на якобы рассекреченные разведданные, обвинили Северную Корею в тайных поставках боеприпасов России для использования их в войне в Украине.

Как сообщает Bloomberg, аналогичные обвинения были выдвинуты в сентябре, но КНДР их отвергла.

Как подчеркивает издание, США не обнародовали никаких доказательств того, что подобные сделки существовали на самом деле.

Отмечается, что любая поставка оружия будет нарушением санкций ООН, введенных против Северной Кореи при поддержке России.

Кроме того, подчеркивается, что КНДР является одной из немногих стран, признавших самопровозглашенные ЛНР и ДНР.

Добавим, ранее подобные обвинения высказывались в адрес Ирана. Предполагалось что иранская сторона поставляла России дронов-беспилотников, с помощью которых могли быть нанесены удары по многим украинским объектам.

В МИД Великобритании отметили, что поставка Ираном беспилотников в Россию является нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, а власти США предупредили, что будут принимать меры против компаний и стран, работающих с иранской программой беспилотников.

При этом, официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что Иран не является стороной в войне между Россией и Украиной.

"Иран не экспортировал оружие ни одной из сторон", – подчеркнул он.

Позже, однако, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан признал, что они поставляли свои дроны России, но это, по его словам, было еще до начала войны в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996156-severnaya-koreya-otvergla-obvineniya-ssha-v-taynoy-prodazhe-oruzhiya-rossii/