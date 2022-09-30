Зеленский: Украина готова к диалогу с Россией, но с другим президентом

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести диалог, но с другим президентом России. Обращение Зеленского опубликовала официальная Facebook-страница его офиса.

Президент Украины озвучил итоги заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Перевод его выступления опубликовало агентство УНИАН. Так, Зеленский рассказал о нескольких принятых решениях.

"Первое – только путь усиления Украины и изгнания оккупантов со всей нашей территории возвращает мир. Мы пойдем этим путем", – подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, Украина "была и остается лидером в переговорных усилиях".

"Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно", - сказал глава Украины.

По его словам, президент России Владимир Путин "не знает, что такое достоинство и честность".

"Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", – подчеркнул украинский лидер.

Отметим, сегодня Зеленский сообщил также, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Между тем Путин подписал в Кремле соглашение о присоединении к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990553-zelenskiy-ukraina-gotova-k-dialogu-s-rossiey-no-s-drugim-prezidentom/