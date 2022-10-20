Иран ответил на обвинения в соучастии в агрессии против Украины

Флаг Ирана. Иллюстративное фото: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран категорически отвергает утверждения о передаче России беспилотников для применения их в Украине. Слова Иравани публикует РИА Новости.

Постпред Ирана при ООН назвал все обвинения "безответственными и безосновательными".

По словам Иравани, вызывает разочарование, что ради продвижения политической повестки страны "пытаются запустить кампанию дезинформации против Ирана и осуществляют вводящую в заблуждение интерпретацию резолюции 2231, чтобы установить ложную связь между безосновательными обвинениями в адрес Ирана и этой резолюцией".

Уточняется, что резолюция 2231 закрепила создание Совместного всеобъемлющего плана действий. В приложении "Б" к этой резолюции говорится, что она запрещает передачу Ираном всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, если они не одобрены заранее Советом безопасности ООН в каждом конкретном случае.

"Конфликт в Украине совершенно не имеет отношения к резолюции 2231 как по содержанию, так и по форме. И любая активность в этом отношении выходит за рамки резолюции и мандата секретариата", — цитирует издание Иравани.

Он добавил, что ни одно из вооружений Ирана, в том числе беспилотные летательные аппараты, не экспортируется в другие страны.

Напомним, ранее МИД Украины заявил, что за последнюю неделю было нанесено более сотни ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам и другим объектам в разных регионах Украины. В ведомстве заявили, что предоставление оружия для военных действий делает Иран "соучастником преступной агрессии России".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993496-iran-otvetil-na-obvineniya-v-souchastii-v-agressii-protiv-ukrainy/