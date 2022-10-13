В Токио опасаются, что ядерные боеголовки КНДР уже способны достичь Японии

Море в Японии. Иллюстративное фото: Kyodo News / Getty Images

Представители Минобороны Японии предположили, что в Северной Корее уже сумели усовершенствовать ядерные боеголовки настолько, чтобы они могли достичь японского архипелага, передает РИА Новости.

В японском министерстве обороны заявили, что КНДР могла дойти до того уровня технологий, при которых их ядерные боеголовки могут достигнуть Японии. Об этом высказался глава оборонного ведомства страны Ясукадзу Хамада в ходе парламентских слушаний.

"Мы полагаем, что ими уже был достигнут уровень миниатюризации заряда для боеголовки, которой можно было бы оснастить баллистические ракеты, в зоне поражения которых находится наша страна", – сообщил министр.

При этом отмечается, что с 25 сентября Северная Корея провела семь ракетных пусков, а с начала года – 25. Так, 6 октября сообщалось о двух ракетах, запущенных КНДР в сторону Японского моря, 4 октября – об одной, а 1 октября – еще о двух.

По данным СМИ, примерно в то же время, с 25 сентября по 9 октября, в КНДР проходили учения тактических ядерных подразделений, которые инспектировал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Также в начале сентября сообщалось о том, что Северная Корея объявила себя ядерной державой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992457-v-tokio-opasayutsya-chto-yadernye-boegolovki-kndr-uzhe-sposobny-dostich-yaponii/