В Кремле отрицают, что передавали Зеленскому предложение о переговорах

Дмитрий Песков. Фото: Getty Images / Valery Sharifulin / Contributor

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не передавал Владимиру Зеленскому никакого специального послания о возможном диалоге между РФ и Украиной через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, передает РБК.

Накануне президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что во время его визита в Москву глава РФ Владимир Путин просил передать президенту Украины послание.

"Вчера я был в России с президентом Путиным. Он просил передать вам послание, поговорить с вами", – сказал Эмбало.

По его словам, послание заключается в том, что переговоры между Россией и Украиной необходимы.

Умару Сисоку Эмбало и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не передавал через Умару Сисоку Эмбало никакого "специфического послания" Владимиру Зеленскому.

Представитель Кремля подчеркнул, что на встрече в Москве Путин рассказал Эмбало о том, как проходили российско-украинские переговоры в марте, и о том, что текст соглашения был почти готов, но Украина "ушла с радаров". Однако Россия не изменила своей позиции и готова "обеспечивать свои позиции за столом переговоров".

"Наш коллега из африканского государства изъявил желание эту позицию Путина донести до украинской стороны", – объяснил пресс-секретарь Путина.

Напомним, с 10 октября российские войска наносили удары по украинским объектам, в том числе энергетическим. Позже в Украине сообщили о жертвах в результате ударов. При этом часть областей страны была обесточена.

С 11 октября из-за обстрелов энергетических объектов Украина прекратила экспорт электроэнергии в страны ЕС. Наряду с этим сообщения о взрывах в ряде украинских областей продолжали поступать. В Киеве и других городах страны объявляли воздушную тревогу.

Зеленский сообщил, что с 10 октября в Украине было разрушено 30 процентов электростанций. Это, по его словам, привело к массовым отключениям электроэнергии в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994603-v-kremle-otritsayut-chto-peredavali-zelenskomu-predlozhenie-o-peregovorah/