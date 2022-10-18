В офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой в Украине

Сотрудник полиции рядом с пострадавшим от взрыва зданием в Киеве 17 октября. Фото: Paula Bronstein /Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в сообщил, что с 10 октября в Украине было разрушено 30 процентов электростанций. Это, по его словам, привело к массовым отключениям электроэнергии в стране.

"С 10 октября 30 процентов электростанций Украины были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Для переговоров с режимом Путина не осталось места", - сообщил Зеленский.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона сообщил о критической текущей ситуации в стране из-за ударов по энергетической инфраструктуре, передает Страна.ua.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого. Поэтому нужно готовиться к тому, что [не будет] как электроэнергии, так и водоснабжения или теплоснабжения", - сказал Тимошенко.

В связи с этим украинцам порекомендовали "подготовиться к экономии энергии и веерным отключениям, если удары продолжатся".

"В Днепре будет реально тяжело, освещение улиц будет отключено. Водоснабжение восстанавливается, энергопитание будет восстановлено. В Киеве – на Троещине и в некоторых районах отсутствует энерго- и водоснабжение. Работают наши электрики, чтобы их восстановить", - сказал Тимошенко.

Напомним, 10 октября в Киеве прогремели несколько мощных взрывов. Позже сообщили о жертвах в результате ударов. При этом часть областей Украины были обесточены.

С 11 октября из-за обстрелов энергетических объектов Украина прекратила экспорт электроэнергии в страны Евросоюза. Наряду с этим сообщения о взрывах в ряде украинских областей продолжали поступать. В Киеве и других городах страны объявляли воздушную тревогу.

Несколько мощных взрывов прогремели также вчера, 17 октября, в Киеве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993240-v-ofise-zelenskogo-zayavili-o-kriticheskoy-situatsii-s-energetikoy-v-ukraine/