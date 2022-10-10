Украина прекратит экспорт электроэнергии в ЕС

Опоры ЛЭП. Иллюстративное фото: Pixabay

C 11 октября из-за обстрела энергетических объектов Украина прекращает экспорт электроэнергии в страны Евросоюза. С таким заявлением выступило министерство энергетики страны.

Ведомство опубликовало в своем официальном заявление о прекращении подачи электроэнергии в ЕС.

"Сегодняшние ракетные обстрелы, которые повредили тепловую генерацию и электрические подстанции, вынуждают Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы", - пояснили в министерстве.

Напомним, что сегодня в ряде регионов Украины в результате ракетных ударов были повреждены инфраструктурные объекты. Часть областей Украины была обесточена, сообщил премьер-министр страны Шмыгаль.

Также мы писали, что посольство РК в Украине обратилось к казахстанцам с просьбой по возможности покинуть территорию страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992011-ukraina-prekratit-eksport-elektroenergii-v-es/