Президент Германии прибыл с необъявленным визитом в Украину (видео)

Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину с необъявленным визитом и встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Совместные фотографии глав государств опубликовал официальный сайт президента Украины.

Как уточняет агентство УНИАН, президент Германии прибыл в Киев утром 25 октября. Фото Штайнмайера с железнодорожного вокзала украинской столицы опубликовала в его пресс-секретарь Керстин Хаммелин.

"Наша солидарность нерушима, и такой она останется. Федеральный президент Штайнмайер прибыл в Украину", — говорится в подписи к посту.

В Киеве Штайнмайер встретился с Зеленским. Президенты провели совместный брифинг и выпустили заявление, в котором отмечается, что Украину и Германию связывают "общие европейские ценности – свобода и демократия – и глубокое чувство солидарности в это время войны, вызванной жестокой и незаконной агрессией России против Украины".

Сообщается, что во время брифинга глава ФРГ пообещал передать в ближайшие дни Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Напомним, еще в апреле во время визита в Варшаву Штайнмайер планировал вместе с представителями других европейских стран посетить Киев. Однако в Украине его визит сочли нежелательным, так как президент ФРГ продолжительное время выступал за сближение Запада с Россией.

В мае Штайнмайер поговорил по телефону с Зеленским и выразил "свою солидарность, уважение и поддержку мужественной борьбе украинского народа против российских агрессоров". Тогда же сообщалось, что недопонимание между Украиной и ФРГ устранено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994339-prezident-germanii-pribyl-s-neobyavlennym-vizitom-v-ukrainu-video/