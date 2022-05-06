Недопонимание устранено: Зеленский и Штайнмайер провели телефонный разговор

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Christian Marquardt - Pool/Getty Images

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел телефонный разговор с президентом Зеленским, сообщается на официальном сайте.

Разговор политических деятелей состоялся 5 мая.

"Федеральный президент [ФРГ] выразил свою солидарность, уважение и поддержку мужественной борьбе украинского народа против российских агрессоров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Германия с самого начала войны поддерживала Украину в военном, экономическом и финансовом отношении.

Также сообщается, что недопонимание прошлого было устранено. Впредь Зеленский и Штайнмайер договорились поддерживать тесный контакт.

Напомним, во время визита в Варшаву Франк-Вальтер Штайнмайер планировал вместе с представителями других европейских стран посетить Киев. Однако в Украине его визит сочли нежелательным, так как федеральный президент ФРГ продолжительное время выступал за сближение Запада с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968287-nedoponimanie-ustraneno-zelenskiy-i-shtaynmayer-proveli-telefonnyy-razgovor/