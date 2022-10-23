В ОДКБ сообщили, что Кыргызстан примет участие в следующих учениях

Танки в поле. Архивное фото: Министерство обороны РК

Кыргызстан обязательно примет участие в следующих совместных учениях ОДКБ, сообщил глава объединенного штаба ОДКБ в ответ на вопрос ТАСС об отсутствии киргизских военных на недавних учениях.

"В следующий раз (киргизские военные – прим. ред.) будут обязательно участвовать", – сказал Анатолий Сидоров, добавив, что в течение года КР участвовала во всех мероприятиях по подготовке, консультациях, в штабных переговорах.

По информации с сайта ОДКБ, 21 октября завершились совместные учения "Рубеж-2022", которые проходили на территории Таджикистана – на полигоне "Харбмайдон" неподалеку от границы с Афганистаном. Однако, как пишет 24.kg, кыргызская сторона не смогла принять в них участие.

Ранее Минобороны КР объявило об отмене еще одних учений организации – "Нерушимое братство – 2022", которые должны были пройти в Кыргызстане, на полигоне "Эдельвейс" в Балыкчи, в период с 10 по 14 октября.

Зампред кабмина Кыргызстана Эдиль Байсалов объяснил такое решение тем, что "общественное мнение страны не приветствовало бы участие армии в предстоящих учениях из-за недавнего конфликта с Таджикистаном".

Напомним, в начале октября учения ОДКБ прошли в Алматинской и Жамбылской областях Казахстана. Однако в них не приняли участие военные из Армении – в Минобороны страны ранее заявляли, что не станут направлять своих военных из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Странами-участницами Организации Договора о коллективной безопасности являются Россия, Казахстан, Армения, Таджикистан, Кыргызстан и Беларусь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994085-v-odkb-soobschili-chto-kyrgyzstan-primet-uchastie-v-sleduyuschih-ucheniyah/