В Казахстане завершились учения ОДКБ

Учения ОДКБ. Фото: Министерство обороны РК

Учения ОДКБ подошли к концу в Казахстане. Навыки сил ОДКБ были продемонстрированы в ходе командно-штабного учения "Взаимодействие", специальных учений с силами и средствами разведки "Поиск" и материально-технического обеспечения войск "Эшелон".

В церемонии закрытия учений приняли участие заместитель генсекретаря ОДКБ Тахир Хайруллоев, начальник Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров, первый замминистра обороны – начальник генштаба ВС Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, представители военно-дипломатического корпуса.

"В рамках учений "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" выполнены задачи по совершенствованию слаженности органов управления, боевой готовности и оперативной совместимости. Все, без исключения, участники показали высокие результаты. Профессиональным владением боевой техникой и оружием вы подтвердили свой уровень подготовки", — подчеркнул первый заместитель министра обороны – начальник генштаба ВС РК, генерал-лейтенант Марат Хусаинов.

Минобороны подчеркивает, что, по отзывам руководства и участников, учения позволили повысить практические навыки командования Коллективных сил ОДКБ в планировании, обеспечении устойчивости и непрерывности управления войсками, уровень полевой выучки и слаженности действий компонентов КСОР, выработать и освоить новые формы и способы выполнения задач.

Напомним, 3 октября в Казахстане начались учения ОДКБ "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон". Церемония открытия состоялась в Жамбылской области.

Активная фаза учений прошла с 3 по 7 октября в Жамбылской и Алматинской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1991689-v-kazahstane-zavershilis-ucheniya-odkb/