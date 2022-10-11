Почему Кыргызстан отменил учения ОДКБ, объяснили в кабмине

Миротворческие силы ОДКБ. Фото: odkb-csto.org

Заместитель председателя кабмина Кыргызстана Эдиль Байсалов объяснил изданию РИА Новости, почему Кыргызстан решил отменить проведение учений Организации Договора о коллективной безопасности.

По словам Байсалова, общественное мнение страны не приветствовало бы участие армии в предстоящих учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2022" из-за недавнего конфликта с Таджикистаном.

"У нас абсолютно нерушимое членство в ОДКБ, у нас никаких проблем в отношении этой организации, с мандатом, с миссией, с уставом - никаких нет. Но, конечно же, в свете недавних событий не остыла кровь", - заявил замглавы кыргызстанского кабмина.

Он пояснил, что речь идет о военных столкновениях с "таджикскими соседями".

"Ситуация сложилась таким образом, что общественное мнение Кыргызстана не будет приветствовать, чтобы те же самые элементы вооруженных частей наших таджикских соседей присутствовали на этих учениях", - добавил Байсалов.

Учения ОДКБ должны были пройти в Кыргызстане с 10 по 14 октября, однако за несколько дней до начала учений Министерство обороны КР заявило об их отмене.

Хотя официальная причина отмены не называлась, тем не менее сообщалось, что правительство Кыргызстана потребовало не допускать таджикских военных к учениям из-за недавнего конфликта на границе.

"А без них (Таджикистана - прим.ред.) так не получается, что, "вот, вы не приезжайте, а казахи, русские и белорусы - вы приедете". Такого не бывает, поэтому пришлось отменить участие, и есть абсолютное понимание во всех столицах ОДКБ.

Тем не менее, мы обеспокоены тем, что это неправильно интерпретируется, и спекуляции совсем безответственны по этому поводу", - заключил Байсалов.

Напомним, в начале октября учения ОДКБ прошли в Алматинской и Жамбылской областях Казахстана. Однако в них не приняли участие военные из Армении - в Минобороны страны ранее заявляли, что не станут направлять своих военных из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Странами-участницами ОДКБ являются Россия, Казахстан, Армения, Таджикистан, Кыргызстан и Беларусь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992046-pochemu-kyrgyzstan-otmenil-ucheniya-odkb-obyasnili-v-kabmine/