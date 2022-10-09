Кыргызстан отменил учения ОДКБ на своей территории

Военный на учениях ОДКБ в Казахстане. Фото: пресс-служба Минобороны РК

Министерство обороны Кыргызстана отменило проведение на своей территории командно-штабных учений ОДКБ. Учения "Нерушимое братство – 2022" должны были пройти с 10 по 14 октября, передает 24.kg.

Причина отмены пока не известна.

Планировалось, что на учениях на полигоне "Эдельвейс" в Балыкчи должны были принять участие военные из Таджикистана. Но в правительстве Кыргызстана потребовали, чтобы таджикскую сторону не допустили на мероприятие из-за недавнего конфликта на границе.

Отметим, что Кыргызстан уже отсутствует в календаре мероприятий на официальном сайте организации.

В июне кыргызское Министерство обороны сообщало о начале подготовки к организации учений ОДКБ.

Напомним, учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ на территории Казахстана начались 26 сентября.

А 3 октября в Жамбылской и Алматинской областях стартовала активная фаза учений организации "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон", которая завершилась 7 октября.

Странами-участницами ОДКБ являются Россия, Казахстан, Армения, Таджикистан, Кыргызстан и Беларусь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991795-kyrgyzstan-otmenil-ucheniya-odkb-na-svoey-territorii/