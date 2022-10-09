Азербайджан и Армения вновь сообщили об обстрелах на границе

Солдаты. Иллюстративное фото: Resul Rehimov / Anadolu Agency / Getty Images

Азербайджан и Армения в очередной раз обвинили друг друга об обстрелах на границе. Обстрелы, согласно сообщениям министерств обороны двух стран, начались вечером 8 октября.

"Вечером 8 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района и населенного пункта Ханазах Горисского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района", — гласит сообщение на сайте Минобороны Азербайджана.

В ведомстве добавили, что обстрелы продолжились на следующий день 9 октября. Но огонь тогда был открыт по позициям населенного пункта Малыбей Лачинского района. Отмечается, что были предприняты ответные меры.

Армянская сторона тоже выпустила сообщение по инциденту на границе.

"Вечером 8 октября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия различного калибра в направлении позиций Армении, расположенных на восточном участке армяно-азербайджанской границы", — говорится в сообщении .

Ими также были предприняты ответные меры.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи в Праге с премьером Армении Пашиняном счел возможным подписание мирного договора до конца этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991815-azerbaydzhan-i-armeniya-vnov-soobschili-ob-obstrelah-na-granitse/