СМИ: Джонсон намерен бороться за пост премьера Британии после отставки Трасс

Борис Джонсон. Фото: Gareth Fuller / PA Images / Getty Images

Покинувший ранее в этом году пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон будет участвовать в гонке за должность главы Консервативной партии после ухода Лиз Трасс, сообщает со ссылкой на собственные источники газета The Times.

"Ожидается, что Борис Джонсон будет участвовать в гонке (за пост премьера – прим. ред.) после ухода Лиз Трасс и считает, что это вопрос "национального интереса", — говорится в статье.

Выборы нового лидера Консервативной партии пройдут на следующей неделе.

Напомним, Борис Джонсон объявил об уходе с поста премьера в июле этого года. Этому предшествовал ряд громких скандалов - вечеринка в резиденции в разгар локдауна COVID-19 и назначение на пост замглавы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера. Последний был фигурантом в расследованиях о домогательствах.

А сегодня стало известно, что избранная в сентябре этого года на пост премьера Британии Лиз Трасс объявила об отставке.

До ее официального объявления второй за неделю министр объявил об уходе в отставку.

На прошлой неделе Трасс уволила главного соратника и отменила ключевую реформу - снижение налогов. Ее действия раскритиковали несколько британских политиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993657-smi-dzhonson-nameren-borotsya-za-post-premera-britanii-posle-otstavki-trass/