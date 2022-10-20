Второй за неделю министр подал в отставку в Великобритании

Суэлла Браверман. Фото: Leon Neal / Getty Images

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман подала в отставку, проработав на посту главы МВД всего шесть недель. Об этом она сообщила в своем .

Браверман опубликовала на своей странице письмо премьер-министру страны, то есть Лиз Трасс.

В своем письме она заявила, что покидает высокий пост не из-за политических разногласий, а из-за того, что сама нарушила правила работы в правительстве — со слов Браверман, она случайно отправила официальное письмо с личной электронной почты, а не с рабочей. Также она добавила, что письмо было отправлено коллеге, которому она доверяет, однако "ошибка есть ошибка".

Браверман подчеркнула, что работа правительства зависит и от способности брать на себя ответственность за свои ошибки.

"Делать вид, что мы не ошибались, продолжать, как будто никто не видит, что мы ошиблись, надеяться, что все само волшебным образом уладится - это несерьезная политика. Я совершила ошибку - я принимаю на себя ответственность; я подала в отставку", — говорится в письме теперь уже экс-министра.

В уточняется, что новым министром внутренних дел стал Грант Шаппс.

Браверман стала вторым министром, покинувшим свой пост за последнюю неделю. 14 октября сообщалось, что Лизз Трасс уволила своего главного министра, с которым пришла к власти немногим больше месяца назад - Квази Квартенга. Тогда же Трасс отменила объявленные с ним на пару масштабные реформы.

После этого три члена консервативной партии призвали Лиз Трасс покинуть пост премьер-министра Великобритании.

Напомним, что Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании в начале сентября этого года, сменив на посту Бориса Джонсона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993485-vtoroy-za-nedelyu-ministr-podal-v-otstavku-v-velikobritanii/