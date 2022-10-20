Второй за неделю министр подал в отставку в Великобритании
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Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман подала в отставку, проработав на посту главы МВД всего шесть недель. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.
Браверман опубликовала на своей странице письмо премьер-министру страны, то есть Лиз Трасс.
В своем письме она заявила, что покидает высокий пост не из-за политических разногласий, а из-за того, что сама нарушила правила работы в правительстве — со слов Браверман, она случайно отправила официальное письмо с личной электронной почты, а не с рабочей. Также она добавила, что письмо было отправлено коллеге, которому она доверяет, однако "ошибка есть ошибка".
Браверман подчеркнула, что работа правительства зависит и от способности брать на себя ответственность за свои ошибки.
"Делать вид, что мы не ошибались, продолжать, как будто никто не видит, что мы ошиблись, надеяться, что все само волшебным образом уладится - это несерьезная политика. Я совершила ошибку - я принимаю на себя ответственность; я подала в отставку", — говорится в письме теперь уже экс-министра.
В официальном Twitter-аккаунте премьер-министра Великобритании уточняется, что новым министром внутренних дел стал Грант Шаппс.
Браверман стала вторым министром, покинувшим свой пост за последнюю неделю. 14 октября сообщалось, что Лизз Трасс уволила своего главного министра, с которым пришла к власти немногим больше месяца назад - Квази Квартенга. Тогда же Трасс отменила объявленные с ним на пару масштабные реформы.
После этого три члена консервативной партии призвали Лиз Трасс покинуть пост премьер-министра Великобритании.
Напомним, что Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании в начале сентября этого года, сменив на посту Бориса Джонсона.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993485-vtoroy-za-nedelyu-ministr-podal-v-otstavku-v-velikobritanii/