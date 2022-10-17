Несколько британских парламентариев призвали Лиз Трасс покинуть пост премьер-министра

Лиз Трасс. Фото: Leon Neal/Getty Images

Три члена консервативной партии призвали Лиз Трасс покинуть пост премьер-министра Великобритании - Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис заявили, что ей нужно уходить.

Первым членом партии тори, который публично призвал премьера уйти, стал Криспин Блант, пишет РИА Новости. Об этом политик заявил в эфире телеканала Channel 4.

"Нет. Я думаю, игра окончена", - ответил он на вопрос ведущего о том, может ли Трасс "выжить".

Парламентарий считает, что руководство партией нужно передать "комбинации политиков, состоящей из экс-главы британского Минфина Риши Сунака, лидера палаты общин Пенни Мордонт и министра финансов Джереми Ханта.

Эндрю Бриджен в беседе с корреспондентами Telegraph заявил, что народ и партия достойны лучшего.

Издание пишет, что Джейми Уоллис лично написал Трасс письмо, в котором призвал ее уйти в отставку, поскольку она больше не пользуется доверием Британии.

По данным Times, высокопоставленные члены руководящего комитета Консервативной партии Британии несколько дней назад провели встречу, на которой обсудили возможную отставку Трасс.

Отмечается, что согласно текущим правилам партии, премьер пользуется годовым иммунитетом от вотума недоверия.

Напомним, что Лиз Трасс в начале сентября текущего года стала премьер-министром Великобритании. Она стала 78-м британским премьером, сменив на этом посту Бориса Джонсона.

На днях Трасс уволила своего главного министра, с которым пришла к власти немногим больше месяца назад, и отменила объявленные с ним на пару масштабные реформы, из-за которых в стране разразился финансовый и политический кризис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992968-neskolko-britanskih-parlamentariev-prizvali-liz-trass-pokinut-post-premer-ministra/