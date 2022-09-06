Джонсон покинул резиденцию премьера на Даунинг-стрит (видео)

Борис Джонсон и Кэрри Джонсон. Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе с супругой Кэрри Джонсон официально покинул резиденцию на Даунинг-стрит, передает Sky News.

Джонсон покинул Даунинг-стрит и отправился в замок Балморал, который находится в Шотландии, на аудиенцию к королеве Елизавете II, чтобы официально подать прошение об отставке. Лиз Трасс, как пишет издание, встретится с монархом, чтобы занять пост премьер-министра.

В своей прощальной речи Джонсон назвал себя "одной из тех ракет-носителей, которая выполнила свою функцию", сообщает издание.

"По поводу скачков в будущих карьерах, позвольте мне сказать, что я сейчас как одна из тех ракет-носителей, которая выполнила свою функцию. Сейчас я плавно войду в атмосферу и незаметно упаду в каком-нибудь отдаленном и малоизвестном уголке Тихого океана", – сказал он.

Политик также выразил благодарность своей семье и избирателям и покинул трибуну под аплодисменты.

Напомним, 56-м премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс. По результатам голосования, она получила 81 326 голосов. Ее оппонент Риши Сунак набрал 60 399 голосов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986418-dzhonson-pokinul-rezidentsiyu-premer-ministra-na-dauning-strit-video/