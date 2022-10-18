Трасс заявила, что не собирается покидать свой пост

Лиз Трасс. Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что не собирается подавать в отставку, несмотря на призывы британских парламентариев. Об этом она сообщила в интервью BBC.

"Я буду во главе Консервативной партии на следующих всеобщих выборах", – сказала Трасс.

Премьер-министр добавила, что принимает на себя ответственность за "совершенные ошибки" и хочет принести извинения. Она отметила, что уже назначила нового канцлера казначейства, сменив экономическую стратегию.

Глава британского кабмина заявила, что по-прежнему привержена "экономике с низкими налогами и высокими темпами роста", но сохранение экономической стабильности "теперь является приоритетом".

"Я считаю, что это признак честного политика, который говорит: "Да, я совершил ошибку. Я исправил эту ошибку. И теперь нам нужно работать для людей". Было бы совершенно безответственно с моей стороны не действовать в национальных интересах так, как я это сделала", – добавила Трасс.

Ранее три члена консервативной партии призвали Лиз Трасс покинуть пост премьер-министра Великобритании – Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993140-trass-zayavila-chto-ne-sobiraetsya-pokidat-svoy-post/