США выделили Украине военную помощь в размере 13,6 млрд долларов с января 2021 года

Карин Жан-Пьер. Фото: JIM WATSON/AFP via Getty Images

На минувшем брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что с января прошлого года США выделили Украине военную помощь в размере 13,6 млрд долларов. Стенограмма мероприятия опубликована на официальном сайте.

"Мы объявили о предоставлении Украине помощи в области безопасности на сумму около 13,6 млрд долларов - просто чтобы немного пояснить ситуацию - с начала работы администрации [Байдена], с января 2021 года - беспрецедентная сумма, которая примерно в три раза превышает годовой военный бюджет Украины", - сказала Жан-Пьер.

На днях стало известно, что США готовят для Украины крупный пакет военной помощи на сумму почти в три миллиарда долларов. А в июне Штаты выделили Киеву очередной пакет помощи на 700 млн долларов, куда вошли ракетные системы и боеприпасы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984710-ssha-vydelili-ukraine-voennuyu-pomosch-v-razmere-136-mlrd-dollarov-s-yanvarya-2021-goda/