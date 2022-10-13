Боррель: Ядерная атака против Украины спровоцирует мощный ответ, но не ядерный

Жозеп Боррель. Фото: Kay Nietfeld - Pool / Getty Images

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил о том, что ядерная атака против Украины со стороны России вызовет не ядерный, но мощный военный ответ.

По мнению Борреля, ядерная угроза действительно существует, пишет РИА Новости. Об этом глава дипломатии ЕС рассказал в ходе своего выступления на открытии в Европейской дипломатической академии в Брюгге.

"Существует ядерная угроза. Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить блефовать. Должно быть ясно, что те, кто поддерживает Украину – ЕС, его государства-члены, США и НАТО – также не блефуют. Любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ, не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны", — заявил Боррель.

По мнению политика, такой ответ станет "уничтожительным" для российской армии.

Напомним, на днях Жозеп Боррель признал, что НАТО могла не выполнить часть обещаний перед Россией. Тем не менее, по его словам, ничто из этого не оправдывает то, что сейчас происходит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992563-borrel-yadernaya-ataka-protiv-ukrainy-sprovotsiruet-moschnyy-otvet-no-ne-yadernyy/