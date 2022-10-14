ПАСЕ признала политический режим в России террористическим

ПАСЕ. Иллюстративное фото: Frederick Florin / AFP / Getty Images

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, осуждающую эскалацию российской агрессии в Украине, и призвала страны ЕС признать правящий в России режим "террористическим", передает DW.

Как сообщил в делегат от Украины Алексей Гончаренко, резолюцию поддержали 99 участников из 100.

В ПАСЕ отметили, что продолжающееся вторжение России в Украину "принесло страдания и разрушения, которые Европа не испытывала со времен Второй Мировой войны".

"По мере того, как агрессия продолжается, достигая новых уровней насилия и разрушений, российский режим подтверждает свою истинную террористическую природу", нарушая "самые базовые человеческие права и устои международного права", – говорится в резолюции.

Отмечается, что финальный текст документа еще не опубликован, однако уже известно, что поправка к параграфу 11.6, объявляющая Россию "террористическим режимом", принята большинством голосов: за нее проголосовали 79 членов ПАСЕ, двое выступили против, один воздержался.

Также была принята поправка, которая требует "признать российские политические партии, которые ранее голосовали за незаконные решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины и других стран, группами и организациями, способствующими терроризму".

Напомним, вчера, 13 октября, в Офисе Зеленского сообщили, что по инфраструктуре Киевской области были нанесены удары дронами-камикадзе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992675-pase-priznala-politicheskiy-rezhim-v-rossii-terroristicheskim/