СМИ: КДНР запустила две ракеты в сторону Японского моря

Ракета. Иллюстративное фото: pixabay.com

Южнокорейские власти заявили, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. При этом власти Японии направили в КНДР протест в связи с этими запусками.

По заявлению военных, Северная Корея в субботу, 1 октября, запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского (Восточного) моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство Ренхап.

Отмечается, что запуски были проведены из района Сунан в Пхеньяне (в столице КНДР).

Подчеркивается, что это "четвертая подобная провокация менее чем за неделю".

Кроме того, как пишет "РИА Новости", Министерство обороны Японии также полагает, что КНДР провела пуск двух баллистических ракет. По их данным снаряды преодолели расстояние от 350 до 400 километров, достигнув максимальной высоты в 50 километров.

Об этом заявил заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино в ходе пресс-конференции.

Также, по его словам, властям КНДР был направлен протест.

"По дипломатическим каналам нами был направлен протест Северной Корее в связи с ракетными запусками", – отметил он.

Напомним, в середине августа сообщалось, что КНДР запустила две ракеты в сторону Желтого моря.

В мае же Северная Корея запустила сразу три баллистические ракеты в сторону Японского моря. После этого ВВС Японии и военные истребители США провели совместные учения над Японским морем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990598-smi-kdnr-zapustila-dve-rakety-v-storonu-yaponskogo-morya/