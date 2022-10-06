КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Ракеты КНДР. Иллюстративное фото: narvikk / Getty Images

Северная Корея выпустила две баллистических ракеты в сторону Японского моря. Это случилось после того, как в эти воды был переброшен авианосец США.

О запуске ракет первыми сообщили южнокорейские военные, пишет издание Ренхап. Запуски произошли 6 октября ранним утром.

Объединенный комитет начальников штабов сообщил, что одна из ракет пролетела 350 км. вторая - 800 км.

Отмечается, что это уже шестое ракетное испытание Северной Кореи менее чем за две недели.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на МИД КНДР, страна рассматривает запуски баллистических ракет в качестве меры противодействия совместным учениям США и Южной Кореи, которые усиливают напряженность в регионе.

В Пхеньяне также добавили, что передислокация американского авианосца "Рональд Рейган" к берегам Корейского полуострова создает серьезную угрозу стабильности в регионе.

Напомним, на днях КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. После Южная Корея и США выпустили четыре баллистические ракеты в ответ на запуски из КНДР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991319-kndr-zapustila-dve-ballisticheskie-rakety-v-storonu-yaponskogo-morya/