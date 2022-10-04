КНДР вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Jung Yeon Je / Getty Images

КНДР вновь провела запуск баллистической ракеты, выпустив ее в сторону Японского моря. До этого Северная Корея провела несколько ракетных пусков на прошлой неделе.

Как пишет РИА Новости, первыми о новом пуске ракет КНДР сообщили местные СМИ. Позднее южнокорейские военные уточнили, что это был снаряд средней дальности. По данным специалистов, пуск произошел из провинции Чагандо.

Ракета КНДР упала на отдалении в три тысячи километров от Японии. Как заявили в правительстве страны, Северная Корея утром вторника запустила ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане вне ее исключительной экономической зоны.

Японская сторона подчеркивает, что последний раз ракета КНДР перелетала через территорию Японии пять лет назад.

В связи с произошедшим был создан экстренный штаб по сбору и анализу информации, созван совет национальной безопасности.

Южнокорейские военные специалисты предполагают, что максимальная скорость запущенной КНДР во вторник баллистической ракеты достигала 17 Махов, говорится в сообщениях местных СМИ.

Напомним, в минувшую субботу южнокорейские власти заявили, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. При этом власти Японии направили в КНДР протест в связи с этими запусками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990891-kndr-vnov-osuschestvila-zapusk-ballisticheskoy-rakety-v-storonu-yaponskogo-morya/