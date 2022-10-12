Байден заявил, что не видит смысла проводить переговоры с Путиным

Джо Байден. Фото: Bloomberg / Contributor / Getty Images

Американский президент Джо Байден заявил в интервью CNN, что на данный момент не видит смысла проводить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20.

"Посмотрите, он действовал очень жестоко. Я думаю, что он совершил военные преступления. И поэтому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас", – сказал американский лидер, отвечая на вопрос о возможной встрече двух лидеров на саммите "Большой двадцатки".

При этом Байден отметил, что если Путин захочет обсудить обмен осужденной американской баскетболистки Бриттни Грайнер, то он будет открыт к разговору.

Ранее президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина рациональным игроком, но заявил, что тот "просчитался" в случае с Украиной.

Кроме того, американский лидер заявил, что Владимир Путин не станет применять ядерное оружие. Но подчеркнул, что Пентагон уже разработал варианты действий, если этот сценарий все-таки произойдет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992290-bayden-zayavil-chto-ne-vidit-smysla-provodit-peregovory-s-putinym/