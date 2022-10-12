Байден назвал Путина "рациональным игроком"

Джо Байден. Фото: Pete Marovich / Abaca / Bloomberg / Getty Images

Американский президент Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина рациональным игроком, но заявил, что тот "просчитался" в случае с Украиной, передает CNN.

"Я думаю, что он рациональный игрок, который значительно просчитался", – сказал Байден в интервью.

По мнению Байдена, Путин рассчитывал, что украинцы подчиняться российскому вторжению и его "встретят с распростертыми объятиями в Киеве – колыбели матушки России".

"Я думаю, он полностью просчитался", – добавил глава США.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Путин "не шутит", говоря о возможности применения тактического ядерного оружия. Он добавил, что "довольно хорошо" знает президента России. При этом американский лидер подчеркнул, что нельзя просто применить ядерное оружие и "не закончить Армагеддоном".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992234-bayden-nazval-putina-ratsionalnym-igrokom/