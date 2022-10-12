Байден назвал Путина "рациональным игроком"
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Американский президент Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина рациональным игроком, но заявил, что тот "просчитался" в случае с Украиной, передает CNN.
"Я думаю, что он рациональный игрок, который значительно просчитался", – сказал Байден в интервью.
По мнению Байдена, Путин рассчитывал, что украинцы подчиняться российскому вторжению и его "встретят с распростертыми объятиями в Киеве – колыбели матушки России".
"Я думаю, он полностью просчитался", – добавил глава США.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Путин "не шутит", говоря о возможности применения тактического ядерного оружия. Он добавил, что "довольно хорошо" знает президента России. При этом американский лидер подчеркнул, что нельзя просто применить ядерное оружие и "не закончить Армагеддоном".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992234-bayden-nazval-putina-ratsionalnym-igrokom/