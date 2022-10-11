Еще две делегации американских конгрессменов посетят Тайвань

Флаги Тайваня. Фото: Ceng Shou Yi/NurPhoto via Getty Images

Еще две делегации американских конгрессменов прибудут с визитом на Тайвань с 11 по 13 октября. Они встретятся с главой администрации острова Цай Инвэнь, передает РИА Новости.

Как сообщает МИД Тайваня, две делегации конгрессменов из США, возглавляемые членом Палаты представителей, республиканцем Брэдом Венструпом, и членом Палаты представителей, демократом Сетом Моултоном, с 11 по 13 октября посетят Тайвань.

Во время пребывания на острове американские конгрессмены встретятся с главой администрации острова Цай Инвэнь, чтобы обменяться мнениями по двусторонним отношениям, а также по вопросам региональной безопасности и торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Власти Китая осудили визит Пелоси и провели масштабные военные учения. В Китае посчитали визит Пелоси предлогом для США усилить свое военное присутствие.

Несмотря на протесты Китая, американские чиновники продолжают посещать Тайвань. В сентябре восемь членов Палаты представителей США совершили визит на остров.

И, как пишет Bloomberg, число американских конгрессменов, посетивших остров в этом году, достигло самого высокого уровня за десятилетие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992141-esche-dve-delegatsii-amerikanskih-kongressmenov-posetyat-tayvan/