Китай посчитал визит Пелоси предлогом для США усилить свое военное присутствие

Нэнси Пелоси. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является предлогом для США усилить свое военное присутствие в регионе, передает РБК со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.

"Есть признаки того, что Соединенные Штаты планировали визит Пелоси, чтобы получить предлог для увеличения военного присутствия в регионе, что заслуживает высокой бдительности и решительного сопротивления", - сказал Ван И.

Глава МИД Китая подчеркнул, что предпринятые ими ответные меры были необходимы и являются законными. Реакция Китая направлена на защиту "суверенитета и территориальной целостности" КНР.

Напомним, визит Пелоси на Тайвань вызвал негативную реакцию со стороны Китая. Тем временем спикер уже завершила свое азиатское турне, покинув на прошлой неделе Японию. Помимо Тайваня и Японии, она посетила также Сингапур, Малайзию, Южную Корею.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982152-kitay-poschital-vizit-pelosi-predlogom-dlya-ssha-usilit-svoe-voennoe-prisutstvie/