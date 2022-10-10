Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике в 2022 году

Нобелевская медаль по экономике Гвидо Имбенса в 2021 году. Фото: David Mcnew/AFP via Getty Images

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике в 2022 году. Ими стали американские экономисты Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг, передает официальный сайт премии.

"Премия Sveriges Riksbank в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля 2022 года была присуждена Бену С. Бернанке, Дугласу В. Даймонду, Филипу Х. Дибвигу "за исследование банков и финансовых кризисов", - говорится в сообщении.

В прошлом году Нобелевскую премию по экономике присудили канадско-американскому экономисту Дэвиду Карду и исследователям из США Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу.

Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии в 2022 году по литературе, химии, физике, а также по физиологии и медицине.

Также премия мира была присуждена правозащитникам из Украины, Беларуси и России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991960-nazvany-laureaty-nobelevskoy-premii-po-ekonomike-v-2022-godu/