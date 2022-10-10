Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике в 2022 году
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Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике в 2022 году. Ими стали американские экономисты Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг, передает официальный сайт премии.
"Премия Sveriges Riksbank в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля 2022 года была присуждена Бену С. Бернанке, Дугласу В. Даймонду, Филипу Х. Дибвигу "за исследование банков и финансовых кризисов", - говорится в сообщении.
В прошлом году Нобелевскую премию по экономике присудили канадско-американскому экономисту Дэвиду Карду и исследователям из США Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу.
Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии в 2022 году по литературе, химии, физике, а также по физиологии и медицине.
Также премия мира была присуждена правозащитникам из Украины, Беларуси и России.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991960-nazvany-laureaty-nobelevskoy-premii-po-ekonomike-v-2022-godu/