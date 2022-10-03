Стало известно имя лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине

Сванте Паабо. Фото: Carlos R. Alvarez / WireImage

Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2022 году стал шведский биолог Сванте Паабо за работы в области эволюционной генетики, передает The New York Times.

"Благодаря своим новаторским исследованиям Сванте Паабо – лауреат Нобелевской премии этого года по физиологии и медицине – совершил нечто, казалось бы, невозможное: секвенировал геном неандертальца, вымершего родственника современного человека", – говорится в заявлении Нобелевского комитета.

Отмечается, что команда ученых под руководством Паабо смогла добиться расшифровки генома неандертальца и открыла новый вид гоминид – денисовского человека.

Паабо также является сыном Суне Бергстрема – биохимика, получившего Нобелевскую премию по медицине в 1982 году.

Напомним, в прошлом году лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Ученые исследовали реакцию живых организмов на температуру и прикосновения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990854-stalo-izvestno-imya-laureata-nobelevskoy-premii-po-fiziologii-i-meditsine/