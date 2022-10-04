Названы лауреаты Нобелевской премии мира по физике в 2022 году

Нобелевская медаль. Фото: pixabay.com

Нобелевскую премию по физике в 2022 году присудили ученым Алену Аспекту, Джону Ф. Клаузеру и Антону Цайлингеру за исследования в квантовой механике. Об этом сообщили на официальном сайте премии.

"Нобелевская премия по физике 2022 года была присуждена Алену Аспекту, Джону Ф. Клаузеру и Антону Цайлингеру "за эксперименты с запутанными фотонами, установившие нарушение неравенств Белла и положившие начало науке о квантовой информации", - говорится в сообщении.

Днем ранее стало известно имя лауреата Нобелевской премии мира по физиологии и медицине. Им стал шведский биолог Сванте Паабо за исследования в области эволюционной генетики.

В прошлом году Нобелевской премией по физике наградили Сюкуро Манабе из США, Клауса Хассельмана из Германии и Джорджио Паризи из Италии. Ученые, по словам Нобелевского комитета шведской академии, внесли весомый вклад в изучение сложных физических систем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991010-nazvany-laureaty-nobelevskoy-premii-mira-po-fizike-v-2022-godu/