Нобелевскую премию мира получили правозащитники Украины, Беларуси и России

Нобелевская медаль. Фото: pixabay.com

Нобелевскую премию мира получили российский "Мемориал", украинский "Центр Гражданских Свобод" и основатель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий. Об этом говорится в Нобелевской премии.

Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали российское правозащитное общество "Мемориал", украинская общественная организация "Центр Гражданских Свобод" и основатель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий.

Правозащитная организация "Мемориал", как пишет "Интерфакс", признана в России иноагентом и ликвидирована решением Верховного суда.

Общественная организация Центр Гражданских Свобод (ЦГС), по данным с ее официального сайта, была создана 30 мая 2007 года и находится в Киеве. Ее миссией является продвижение ценностей прав человека, демократии и солидарности в Украине и Евразии ради реального утверждения принципа человеческого достоинства.

Алесь Беляцкий – белорусский правозащитник, председатель правозащитного центра "Весна". По информации Reform.by, он был задержан в июле 2021 года. Его также признали политическим заключенным.

Как передает DW, в этом году на премию мира претендовали 251 человек и 92 организации, а общее количество кандидатов - 343 - стало вторым в истории награды. Рекорд был установлен в 2016 году, когда кандидатов было 376.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по физике в 2022 году присудили ученым Алену Аспекту, Джону Ф. Клаузеру и Антону Цайлингеру за исследования в квантовой механике.

Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2022 году стал шведский биолог Сванте Паабо за работы в области эволюционной генетики.

Нобелевскую премию в области литературы в 2022 году получила французская писательница Анни Эрно.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получили журналисты Мария Ресса и Дмитрий Муратов "за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991659-nobelevskuyu-premiyu-mira-poluchili-pravozaschitniki-ukrainy-belarusi-i-rossii/