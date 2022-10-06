Стал известен лауреат Нобелевской премии по литературе в 2022 году

Анни Эрно. Фото: Leonardo Cendamo/Getty Images

Шведская королевская академия наук в Стокгольме присудила Нобелевскую премию в области литературы в 2022 году французской писательнице Анни Эрно, говорится на официальном сайте премии.

"Нобелевская премия по литературе 2022 года присуждена Анни Эрно "за смелость и клиническую остроту, с которой она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти", - гласит сообщение на сайте премии.

Анни Эрно - автор десятков литературных произведений, в том числе романов "Во власти", "Событие", "Женщина".

Напомним, Нобелевскую премию по литературе в прошлом году присудили британскому писателю и уроженцу Занзибара Абдулразаку Гурне. Самые известные из его романов - "Рай", "Дезертирство" и "У моря".

Недавно Шведская королевская академия наук в Стокгольме объявила лауреатов Нобелевской премии в 2022 году по физике, филологии и медицине, а также в области химии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991484-stal-izvesten-laureat-nobelevskoy-premii-po-literature-v-2022-godu/