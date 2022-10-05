Названы лауреаты Нобелевской премии по химии в 2022 году

Нобелевская медаль. Иллюстративное фото: Odd Andersen/AFP via Getty Images

Нобелевскую премию в области химии в этом году присудили ученым Каролин Р. Бертоцци, Мортену Мелдалу, а также К. Барри Шарплессу, сообщается на официальном сайте премии.

"Нобелевская премия по химии 2022 года была присуждена совместно Каролин Р. Бертоцци, Мортену Мелдалу и К. Барри Шарплессу "за развитие клик-химии и биоортогональной химии", - говорится в сообщении на сайте.

Бертоцци и Шарплесс - ученые-химики из США, а Мелдал - из Дании.

В прошлом году Нобелевскую премию по химии получили Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан за новые методы синтеза молекул.

На днях Шведская королевская академия наук в Стокгольме объявила лауреатов Нобелевской премии в 2022 году в области физики, а также по физиологии и медицине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991273-nazvany-laureaty-nobelevskoy-premii-po-himii-v-2022-godu/