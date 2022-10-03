Учения ОДКБ начались в Казахстане

Церемония открытия учений ОДКБ. Фото: gov.kz

В Казахстане начались учения ОДКБ "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон". Церемония открытия состоялась в Жамбылской области, передает официальный сайт Министерства обороны РК.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайруллоев, начальник Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров, представители вооруженных сил стран-участниц учения.

Церемония открытия учений ОДКБ. Фото: gov.kz

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК, генерал-лейтенант Марат Хусаинов, приветствуя участников, отметил значение организации в деле обеспечения стабильности и безопасности в регионе и повышении профессионализма военнослужащих государств-участников.

Церемония открытия учений ОДКБ. Фото: gov.kz

"Страны ОДКБ являются стратегическими партнерами и союзниками, предстоящие учения будут служить не только инструментом совершенствования боевого мастерства военнослужащих и слаженности подразделений коллективных сил, но и станут примером эффективного международного военного сотрудничества, достижения успехов в направлении обмена опытом", - отметил генерал-лейтенант Марат Хусаинов.

Церемония открытия учений ОДКБ. Фото: gov.kz

Активная фаза учений пройдет с 3 по 7 октября в Жамбылской и Алматинской областях.

Ранее в МИД РК высказались об участии ОДКБ в конфликте на территории Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990833-ucheniya-odkb-nachalis-v-kazahstane/