Пашинян, Алиев, Эрдоган и Макрон встретились в Праге (видео)

Встреча политиков в Праге. Фото: Turkish Presidency / Handout / Anadolu Agency / Getty Images

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в четверг, 6 октября, в Праге на полях саммита Европейского политического сообщества, передает агентство "Анадолу".

На неформальной встрече в рамках первого саммита Европейского политического сообщества также присутствовали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Франции Эммануэль Макрон.

Кадры с неформальной встречи Пашиняна и Алиева опубликованы в Сети.

Как пишет "Коммерсантъ", Никол Пашинян и Ильхам Алиев также проведут переговоры при участии главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона.

В саммите участвуют главы 27 членов ЕС и 17 государств-партнеров.

Напомним, в конце августа Армения и Азербайджан договорились возобновить работу по мирному соглашению. Однако спустя две недели страны обвинили друг друга в обстрелах территорий. В результате эскалации конфликта власти Армении обратились к ОДКБ с просьбой оказать военную поддержку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991510-pashinyan-aliev-erdogan-i-makron-vstretilis-v-prage-video/