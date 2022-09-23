Глава МИД Беларуси заявил, что они не выступают за войну в Украине

Владимир Макей. Фото: Getty Images/ picture alliance / Contributor

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на минувшем заседании Совета безопасности ООН заявил, что их страна не выступает за войну в Украине, передает БелТА.

"Беларусь причисляют к "пособникам агрессора" или вовсе выставляют стороной конфликта. Мы говорили и продолжаем говорить: Беларусь никогда не выступала за войну. Но мы и не предатели!" - сказал Макей.

Беларусь продолжает выполнять обязательства по международным договорам, участницей которых является.

"При этом Беларусь ответственно заявляет, что ни один белорусский солдат, ни одна единица техники не были направлены в Украину для участия в боевых действиях", - добавил Макей.

С начала войны в Украине многие западные страны начали вводить против Беларуси санкции. На Западе посчитали, что страна тоже участвует в конфликте, направленном против Украины.

Недавно Литва начала рассматривать вопрос о запрете въезда для граждан Беларуси наряду с запретом для россиян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989209-glava-mid-belarusi-zayavil-chto-oni-ne-vystupayut-za-voynu-v-ukraine/