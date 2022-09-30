США продолжат признавать Украину в прежних границах, заявил Байден

Джо Байден. Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что США будут всегда уважать границы Украины, признаваемые международным сообществом, и продолжат оказывать ей военное и дипломатическое содействие в возвращении своих территорий.

Заявление, распространенное пресс-службой Белого дома, опубликовало издание РИА Новости.

Вхождение ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей в состав России Байден назвал "актом, не имеющим никакой легитимности".

Американский лидер обвинил российское руководство в нарушении международного права и устава ООН.

"США будут всегда уважать международно признанные границы Украины. Мы продолжим поддерживать усилия Украины, направленные на восстановление контроля над своей территорией, усиливая ее в военном и дипломатическом отношении", - цитирует издание заявление Байдена.

Президент США напомнил о выделении очередного транша военной помощи на сумму в 1,1 миллиарда долларов и выразил готовность подписать рассматриваемый конгрессом законопроект, ассигнующий еще 12 миллиардов долларов на поддержку Украины.

"Я призываю всех членов мирового сообщества отвергнуть незаконные попытки аннексии со стороны России и поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", - заявил Байден.

Напомним, ранее США ввели новые санкции против России - в обновленный санкционный список попали Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин и члены их семей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990552-ssha-prodolzhat-priznavat-ukrainu-v-prezhnih-granitsah-zayavil-bayden/