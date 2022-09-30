США ввели новые санкции против России. В список вошли Медведев, Набиуллина, Мишустин

Белый дом. Иллюстративное фото: pixabay.com

Соединенные Штаты Америки ввели очередные санкции против РФ за спецоперацию на территории Украины. Обновленный список опубликован на официальном сайте Минфина США.

В новый санкционный пакет вошли десятки физических и юридических лиц. В частности, под санкции попали глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, зампред правительства РФ Александр Новак, члены семей заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а также члены Совета федерации Федерального собрания РФ.

В общем санкционном списке добавлены АО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы", ЗАО "Модуль", ООО "Новострим", "Радиоавионика", ОАО "Светлогорскхимволокно" и другие предприятия и связанные с ними лица.

Обновленный санкционный список был опубликован сразу после выступления в Кремле президента России Владимира Путина, во время которого он заявил о присоединении к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Отметим, после выступления Путина Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Кроме того, президент Украины заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но с другим президентом России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990554-ssha-vveli-novye-sanktsii-protiv-rossii-v-spisok-voshli-medvedev-nabiullina-mishustin/