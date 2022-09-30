О чем говорил Путин перед подписанием договоров о вхождении новых регионов в состав России

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил с речью перед церемонией подписания договоров о присоединении к России самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, передает NUR.KZ.

В Георгиевском зале Кремля в Москве президент РФ Владимир Путин выступил с объемной речью. В начале выступления российский президент объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе.

Позже Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Он призвал Киев "немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров".

Далее он высказался о последних советских руководителях, которые, по его словам, развалили СССР. Тем не менее он подчеркнул, что сейчас Россия не стремится вернуть Советский Союз.

Что касается самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, президент России заявил, что разрушенная инфраструктура будет восстановлена, а жители этих регионов станут гражданами РФ.

"Навсегда", – подчеркнул он.

По словам главы РФ, мир вступил в период революционных трансформаций, которые носят фундаментальный характер. Он заявил, что России нужна консолидация общества.

Кроме того, в своем выступлении Владимир Путин много рассуждал о демократии и западных странах. При этом он обвинил Запад в "целенаправленном истреблении целых этносов" и отметил, что западные страны не должны "заикаться о демократии". Тех же, кто живет по "правилам Запада", российский президент назвал "политическими мазохистами и поклонниками других нетрадиционных форм международных отношений".

Также, как заявил Путин, Запад хочет видеть Россию "не свободным обществом, а толпой бездушных рабов", а также "ищет новый шанс ударить по России, развалить ее, обречь ее народ на нищету и выживание".

По его мнению, Соединенные Штаты Америки до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корею и другие страны.

"Весь мир же знает, что за руководителями этих стран следят, первым лицам этих государств устанавливают подслушивающие устройства не только в служебных, но и в жилых помещениях. Это настоящий позор. Позор и для тех, кто это делает, и для тех, кто, как рабы, молча и безропотно глотает это хамство", – сказал Путин.

Кроме того он отметил, что США единственные в мире дважды применили ядерное оружие и "создали прецедент".

В конце речи политик упомянул, что России чужды идеи третьего гендера.

"Разве мы всего этого хотим для своей страны, для своих детей? Для нас все это неприемлемо", – заявил он.

После выступления Путина состоялась церемония подписания договоров о присоединении к России самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990507-o-chem-govoril-putin-pered-podpisaniem-dogovorov-o-vhozhdenii-novyh-regionov-v-sostav-rossii/