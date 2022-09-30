Песков: Территории Украины, где прошли референдумы, станут частью России

Дмитрий Песков. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области станут частью России, передает РИА Новости.

"Разумеется. Они станут неотъемлемой частью и суверенной территорией Российской Федерации", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь объяснил, что перед церемонией подписания документов о присоединении этих территорий Путин выступит с обращением.

"Будет обращение, выступление президента РФ - еще раз повторяю, объемное выступление - и затем будет церемония подписания документов <...> Будут подписаны четыре договора о принятии в РФ новых субъектов", - сказал он.

В церемонии примут участие пророссийские главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Пресс-секретарь Кремля назвал тех, кто говорит о ядерной эскалации, безответственными.

"Послушайте, на счет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно", - выразился Песков.

Что касается переговоров с украинской стороной, то Киев, как говорит Песков, полностью ушел "с переговорного трека".

Напомним, сегодня, 30 сентября, в 15:00 по Москве (18:00 часов по Астане) в Кремле состоится церемония подписания документов о вхождении в состав России оккупированных территорий Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990488-peskov-territorii-ukrainy-gde-proshli-referendumy-stanut-chastyu-rossii/