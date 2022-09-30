Песков: Территории Украины, где прошли референдумы, станут частью России
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области станут частью России, передает РИА Новости.
"Разумеется. Они станут неотъемлемой частью и суверенной территорией Российской Федерации", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь объяснил, что перед церемонией подписания документов о присоединении этих территорий Путин выступит с обращением.
"Будет обращение, выступление президента РФ - еще раз повторяю, объемное выступление - и затем будет церемония подписания документов <...> Будут подписаны четыре договора о принятии в РФ новых субъектов", - сказал он.
В церемонии примут участие пророссийские главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
Пресс-секретарь Кремля назвал тех, кто говорит о ядерной эскалации, безответственными.
"Послушайте, на счет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно", - выразился Песков.
Что касается переговоров с украинской стороной, то Киев, как говорит Песков, полностью ушел "с переговорного трека".
Напомним, сегодня, 30 сентября, в 15:00 по Москве (18:00 часов по Астане) в Кремле состоится церемония подписания документов о вхождении в состав России оккупированных территорий Украины.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990488-peskov-territorii-ukrainy-gde-proshli-referendumy-stanut-chastyu-rossii/