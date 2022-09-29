Стало известно, по какой причине в Кремле созывается встреча с Путиным

Владимир Путин. Фото: twitter.com/kremlinrussia

30 сентября в Москве президент России Владимир Путин проведет встречу с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, пишет РИА Новости.

Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, встреча Путина с главами регионов пройдет когда будут подписаны договоры об их вступлении в состав РФ.

По его словам, встречи и церемония подписания договоров о вступлении самопровозглашенных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России пройдут в пятницу в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца в Москве.

Издание напоминает, что референдумы о вхождении самопровозглашенных ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября.

Напомним, ранее депутат Государственной думы России Денис Парфенов сообщил, что его коллегам было разослано приглашение прибыть 30 сентября в Кремль на мероприятие с участием президента Путина.

Также в Кремле заявляли, что готовы к имплементации итогов референдумов в самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990299-stalo-izvestno-po-kakoy-prichine-v-kremle-sozyvaetsya-vstrecha-s-putinym/