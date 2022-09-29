Зеленский созывает на пятницу срочное заседание Совета нацбезопасности

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский созывает на завтра, 30 сентября, срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны.

Информацию об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщается в Telegram-канале издания "Униан".

"Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестка дня и другие подробности сообщим впоследствии", — заявил Никифоров.

Эксперты предполагают, что заседание будет связано с тем, что в Москве 30 сентября должна состоятся церемония заключения договоров о вступлении в состав России самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожских областей.

Напомним, с 23 по 27 сентября в самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях Украины были проведены референдумы о присоединении к России.

В Кремле заявили, что готовы к имплементации итогов референдумов.

Также стало известно, что завтра в Москве президент России Владимир Путин проведет встречу с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990300-zelenskiy-sozyvaet-na-pyatnitsu-srochnoe-zasedanie-soveta-natsbezopasnosti/