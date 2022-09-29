Депутат Госдумы сообщил о предстоящем мероприятии с участием Путина

Кремль. Фото: pixabay.com

Депутат Государственной Думы России Денис Парфенов сообщил в Telegram, что его коллегам было разослано приглашение прибыть 30 сентября в Кремль на мероприятие с участием президента Путина.

"Депутатам Государственной Думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 (18:00 часов по Астане) начнется мероприятие с участием президента России В.В. Путина", - сообщил Парфенов.

На какое мероприятие пригласили депутатов, Парфенов не уточнил.

Напомним, с 23 по 27 сентября в самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях Украины были проведены референдумы о присоединении к России.

В Кремле заявили, что готовы к имплементации итогов референдумов.

Ранее СМИ сообщили дату возможного визита российского президента Владимира Путина в казахстанскую столицу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990256-deputat-gosdumy-soobschil-o-predstoyaschem-meropriyatii-s-uchastiem-putina/